En ce moment délicat de confinement, l’équipe du Jardin Extraordinaire vous lance un défi !

Participez à " Notre Jardin Extraordinaire " !

De quelle manière ?? En réalisant deux émissions avec vos images. Filmez maintenant la nature depuis votre jardin, votre terrasse ou votre balcon et partageons ces moments ensemble dans une émission spéciale. On attend vos vidéos et histoires de nature sur notrejardinextra@rtbf.be

Il faut nous envoyer vos vidéos pour le 8 avril au plus tard.