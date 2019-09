Destination, le Brésil pour y découvrir les merveilles naturelles de l'Amazonie

Un périple de plus 7.000 km du pied des Andes aux chutes d’Iguazu qui ne manquera pas de vous surprendre !

un rafraîchissement bienvenu !

Qu’elle soit des lacs, des fleuves, de l’océan ou des nuages, l’eau est source de vie. Goutte après goutte, elle permet le développement d’une flore et d’une faune luxuriantes.

Les quatre cents milliards d’arbres qui composent la forêt amazonienne fournissent chaque jour vingt milliards de tonnes d’eau pour le plus grand plaisir du jaguar, le plus puissant félin d’Amérique du Sud ou encore du fourmiller géant qui avale quotidiennement plus de 30.000 fourmis ou termites.