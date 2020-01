Des milliards d'animaux morts dans les flammes australiennes

Depuis plusieurs semaines, l’Australie est confrontée à des incendies incontrôlables. Il s’agit de la pire catastrophe de son histoire, plus de 12 millions d’hectares sont partis en fumée !! 26 personnes ont malheureusement déjà péri. Quant à la faune typique de l’Australie, on peut parler de désastre !

Les scientifiques redoutent que plusieurs milliards d’animaux aient péri dans les incendies à travers le pays. Certains d’entre eux ont directement été tués par le feu, d’autres succomberont plus tard en raison de l'épuisement des ressources alimentaires, le manque d’abris ou encore de la prédation d'autres animaux. Il ne fait aucun doute qu’il y aura des répercussions à long terme sur les écosystèmes locaux. Un retour à la normale pourrait prendre jusqu'à 40 ans. Des experts estiment que cela dépendra de facteurs tels que les précipitations, le climat et l'exploitation forestière. Animal emblématique de l’Australie, le koala est durement touché par les incendies. 30% de la population dans le Nord de la Nouvelle-Galles du Sud a été décimée. On estime actuellement que 8 000 d'entre eux ont été tués par des feux de brousse.

4 images © IFAW

Face à cette catastrophe sans précédent, nombreuses sont les sociétés protectrices de la nature à se mobiliser comme la Wires ou encore le WWF. Depuis quelques années, le Jardin extraordinaire collabore avec l’IFAW. L’IFAW (Fonds international pour la protection des animaux), a déployé une équipe d’intervention dont l’objectif consiste à mener des opérations de secours d’urgence auprès des animaux victimes des incendies. Alors que les feux de brousse deviennent à la fois de plus en plus étendus et violents, IFAW intensifie ses efforts sur le terrain pour apporter un secours vital. Cela consiste à fournir des soins et une expertise vétérinaire, des fournitures médicales, le transport des animaux, la mise à disposition d’enclos d’urgence, d’eau et de nourriture, une formation en sécurité incendie ainsi que l’approvisionnement en équipements pour les efforts de recherches et de sauvetages.

4 images paysage ô combien désolant © Maria Matthes - IFAW

Le soutien s’est également concrétisé en mettant à profit les aptitudes incroyables d’un chien de sauvetage âgé de 6 ans. Bear, le fameux chien renifleur de koalas d’IFAW, dressé pour détecter des koalas en vie est intervenu directement sur le terrain. Alors que la situation continue de s’aggraver, l’équipe d’IFAW continue son travail auprès des organismes gouvernementaux, des groupes de sauvetage de la faune et des autres secouristes y compris les organismes caritatifs et les organisations humanitaires partenaires, pour agir dans les zones les plus affectées et pour répondre en conséquence aux dangers qui s’abattent sur la faune de cette nation. Pour plus d'infos : https://www.ifaw.org/eu

4 images Bear, le chien renifleur appelé à la rescousse © IFAW