C’est entouré de belles personnes que Tanguy vous a présenté à partir du domaine de Han sur Lesse, le Jardin extraordinaire de ce dimanche. Accompagné de Johan Beeckman de la société Re-Event You, de Stéphane Henry, infirme moteur cérébral et de Vinc Bee, champion du monde belge de courses de drones et ce, dans le cadre de l’opération CAP 48 afin de nous initier au FPV !!

Quand technologie nous fait découvrir des coins méconnus - © MARTIN GODFROID FPV ou First Person View, que l'on peut traduire par " vue subjective " ou " vol en immersion " ou encore " vol en suspens " permet grâce à la caméra embarquée sur un drone de disposer de vues aériennes comme si vous vous trouviez dans l'appareil. Avec cette technologie, un pilote de drone a la possibilité d'observer en temps réel et de manière très réaliste ce que filme son appareil. Avec l'apparition de technologies encore plus abouties, il devient même possible de profiter au maximum en FPV de votre drone grâce aux lunettes de réalité virtuelle.

des outils adaptés - © MARTIN GODFROID Petite mise au point avant le décollage - © MARTIN GODFROID merci à Re-Event You - © MARTIN GODFROID C’est ce que propose Johann Beeckman de la société Re-Event You qui a créé Les "Vols en suspens". Son objectif : faire du drone un “outil” original, ludique et pédagogique dans le but d’offrir à des personnes atteintes d’un handicap le bénéfice de son usage, au niveau qui leur sera le plus accessible possible, grâce à des adaptations que nous allons développer dans ce domaine.

Dans le cadre de l'opération Cap 48, le Jardin Extraordinaire décolle !!! - © Tous droits réservés

Et aussi le site de Re-Event You