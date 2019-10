Comment une colonie de barbastelles a été retrouvée en Wallonie ?

Plus

En janvier 2006, après 20 ans d’absence, une barbastelle a été aperçue en Wallonie. Suite à cette découverte des chiroptérologues se posent de nombreuses questions.

Le groupe Plecotus fait preuve de patience

La forme particulière de la tête de la barbastelle attire depuis longtemps les naturalistes. Une espèce que l’on pensait disparue de notre royaume.

Après 2006, quelques hivers se passent, durant lesquels, certaines personnes ont le privilège d’observer cette chauve-souris dans la vallée de la Semois.

En 2013 l’hiver est particulièrement rude, lors d’un recensement fait par des bénévoles du groupe Plecotus, une agréable surprise s’offre à eux. Une dizaine de barbastelles sont identifiées, et par là même un espoir de les voir se reproduire à nouveau en Belgique. Durant l’été de cette même année, une barbastelle est attrapée, pour être munie d’un émetteur avant d’être relâchée.

L’idéal serait d’attraper une femelle, en effet les mâles vivent généralement seuls, à l’inverse des femelles qui se rassemblent à la fin de l’été venu. Dès lors, le but ultime du groupe de bénévoles est d’équiper une femelle pour qu’elle les mène à sa colonie de reproduction afin de protéger cette dernière.

Il a fallu faire preuve de patience avant d’attraper une barbastelle femelle, le 5 juillet 2017, enfin c’est chose faite après quatre ans d’attente, une femelle est capturée, elle s’appellera " Béatrice ", elle est équipée d’un émetteur. 24 heures plus tard, en suivant le signal émis par l’émetteur, une caméra thermique distingue une zone plus chaude au sommet d’un arbre. Béatrice a mené le groupe de bénévoles à sa colonie de reproduction. Elles sortent une à une, on en comptera quinze. Il s’agit de la première maternité de barbastelles retrouvée en Wallonie.

La motivation et les efforts des bénévoles ont été récompensés, le retour d’un mammifère aussi sensible que la barbastelle est une bonne nouvelle pour les forêts wallonnes.

Regardez le récit de cette filature dans le film de Frédéric Forget.

