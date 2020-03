Comment reconnaître les chouettes des hiboux? réponse dans le Jardin Extraordinaire

Mais comment distinguer les chouettes des hiboux? voici quelques éléments de réponses dans cet article et dans votre Jardin Extraordinaire.

Pour les reconnaître, rien de plus simple : les hiboux arborent des touffes de plumes, appelées aigrettes, au sommet de la tête. Les chouettes n’en possèdent pas. Hiboux et chouettes sont réputés pour leurs aptitudes à voir dans l’obscurité. La majorité d’entre eux chassent au crépuscule ou en pleine nuit. Par contre, leurs yeux sont peu mobiles. Pour compenser ce handicap et pouvoir couvrir un large champ visuel, les rapaces nocturnes disposent d’une grande souplesse du cou. Leur tête peut effectuer un demi-tour quasi complet (270°).





11 images Leur tête peut effectuer un demi-tour quasi complet © Tous droits réservés

La chouette hulotte, la chevêche d’Athéna, le hibou moyen-duc et la chouette effraie sont les plus nombreux et les plus fréquemment observés. Comme son nom l'indique, le hibou grand-duc est, de loin, le plus grand. Le hibou des marais et la chouette de Tengmalm peuvent être observés plus sporadiquement dans les milieux ouverts non boisés pour le premier et dans les forêts de conifères pour la deuxième. La 8e espèce de rapace nocturne est la chevêchette d'Europe. Mais celle-ci est une espèce nicheuse très rare et localisée en Ardenne.

11 images Les rapaces sont le plus souvent actifs durant la nuit © Tous droits réservés

La hulotte (Strix aluco) est le rapace nocturne le plus commun de Belgique. Répartie sur toute la Wallonie dans les milieux forestiers, elle n'est pas facile à observer. Exclusivement nocturne, elle habite dans les chênes garnis de lierre. Pour chasser elle a besoin d’espaces dégagés. Elle mange des rongeurs, des musaraignes, des petits oiseaux, des chauves-souris, des poissons, des mollusques, des grenouilles et de gros insectes.

11 images La hulotte, le rapace le plus commun de Belgique © Tous droits réservés

La chevêche d’Athéna (Athene noctua) est une petite boule de plumes d’à peine 20 cm pour 200 gr. Pas plus grande qu’une tourterelle, elle fréquente les vergers hautes tiges, les bocages, les périphéries des villages... et niche dans les cavités des vieux arbres ou des murs. Emblème de la sagesse pour les Grecs, la chevêche d’Athéna chasse dans des milieux ouverts permettant un accès facile aux proies. Son régime alimentaire se compose de nombreux insectes, de petits rongeurs, de reptiles, de petits oiseaux, de vers de terre et de chauves-souris qu’elle chasse à l’ouïe.

11 images La chouette Athena, mesure à peine 20 cm et ne pèse pas plus de 200 gr. © Tous droits réservés

Le hibou moyen-duc (Asio otus) est présent dans toutes les régions de Wallonie. Il possède de longues aigrettes au-dessus de la tête et des yeux d’un orange vif. Son plumage est brun orangé strié de noir. Dès que la nuit tombe, le hibou moyen-duc prend son envol vers les champs et autres milieux ouverts pour y chasser essentiellement des petits rongeurs mais aussi des passereaux et parfois même des chauves-souris

11 images longues aigrettes, yeux orange vif, plumage brun orangé sont les caractéristique du hibou moyen-duc © Tous droits réservés

La chouette effraie (Tyto alba) également dénommée "effraie des clochers", car elle est une visiteuse habituée des églises et des cimetières. L’effraie est la chouette qui a le plus suscité les craintes et les croyances mystiques ou diaboliques. Ses cris stridents y sont sans doute pour quelque chose… La chouette effraie se reconnaît grâce à ses teintes claires. Son visage, tout blanc, a la forme d’un coeur où se distinguent le bec et de grands yeux noirs. Elle se nourrit de petits rongeurs ou des petits oiseaux.

11 images La chouette effraie bien distincte grâce à son visage à la forme d'un coeur © Tous droits réservés

Le grand-duc d'Europe (Bubo bubo) est le plus grand rapace nocturne de nos contrées, il est incontestablement le roi de la nuit ! Suite aux persécutions qu'il subissait, le hibou grand-duc a fini par disparaître de Wallonie dans le courant de la première moitié du 20ème siècle. Grâce à un vaste programme de réintroduction commencé en 1960 en Allemagne, il a réapparu en Wallonie en 1982 et a progressivement recolonnisé le territoire. Soixante à septante centimètres de haut, plus d’un mètre et demi d’envergure, le grand-duc est le plus grand des rapaces nocturnes : il a presque la taille d’un aigle. Le grand-duc d’Europe niche quasi systématiquement sur de falaises rocheuses (naturelles ou artificielles). On le rencontre le plus souvent dans des carrières. Le hibou grand-duc s’attaque surtout à des cibles d’un tout autre calibre : rats, campagnols, renards, écureuils, hérissons, lapins, lièvres, jeunes renards. Rien ne lui résiste. Mêmes d’autres rapaces comme la chouette hulotte ou la buse peuvent se retrouver parmi ses proies.

11 images Le grand-duc d'Europe a quasiment la taille d'un aigle © Tous droits réservés

Rare en Wallonie, le hibou des marais (Asio Flammeus) se caractérise par ses yeux jaunes et, paradoxalement pour un hibou, par ses aigrettes… pratiquement invisibles tellement elles sont petites ! Plutôt diurne, il est surtout observé en hiver dans les plaines agricoles et dans les Hautes Fagnes durant les belles saisons. Amateurs de petits rongeurs, il chasse souvent en plein jour.

11 images Le hibou des marais chasse plutôt en journée © Tous droits réservés

La chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) ne se retrouve que dans les grands massifs de conifères de Haute-Ardenne. Le nombre total de couples reproducteurs en Belgique n’a jamais dépassé 70 à 100 au cours des meilleures années. En Wallonie, elle a été favorisée par la pose de nichoirs. De la taille d’une tourterelle, elle a un plumage brun foncé tacheté de blanc sur le dos et blanc rayé de brun sur le ventre. Sa face est claire, entourée de noir, ses yeux sont jaunes et elle a l’air constamment " étonnée ". C’est une espèce extrêmement discrète que seul son chant aux notes d’ocarina permet parfois de repérer. Strictement nocturne, elle chasse à l’affût en se perchant à faible hauteur et en changeant régulièrement de postes dans de petites clairières ou des coupe-feux. Elle se nourrit principalement de petits rongeurs et parfois de passereaux ou d’insectes.

11 images Jeunes chouettes de Tengalm que vous aurez peut être la chance de voir dans les conifères de Haute-Ardenne © Tous droits réservés

La chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum)aussi appelée chouette chevêchette est le plus petit rapace nocturne d’Europe ! Elle est à peine plus grosse qu’un moineau ! Extrêmement rare, on ne la rencontre qu’en Ardenne où elle fréquente des chênaies dans des cuvettes froides et humides. La présence d’une grande quantité de bois mort lui permet d’avoir un grand nombre de cavités pour se reproduire. Surtout active à l’aube et au crépuscule, elle s'alimente de petits rongeurs (mulots et campagnols) et petits passereaux (mésanges, roitelets, rougegorges…). Elle est, parfois de jour. Elle se perche souvent en évidence pour chasser ou chanter mais sa discrétion fait qu'elle peut facilement passer inaperçue.

11 images La chevêchette d'Europe, pas plus grande qu'un moineau © Tous droits réservés

