Comment devenir expert en glaciologie ?

Il faut aussi pouvoir modéliser son comportement pour le représenter dans les modèles globaux d’évolution du climat et ses interactions avec l’atmosphère, l’océan et la croûte terrestre.

La Glaciologie est typiquement une expertise environnementale pluridisciplinaire : elle s’intéresse aux propriétés physiques, chimiques, biologiques, rhéologiques de la glace, à son impact sur le climat et à sa fonction d ‘archives des climats du passé.

On peut donc devenir expert en glaciologie avec de multiples formations de base : physicien, chimiste, biologiste, ingénieur, mathématicien, géographe, géologue, océanographe…Toutes ces disciplines peuvent mener à la glaciologie, il suffit alors de choisir ensuite une formation plus spécialisée en glaciologie. Il existe plusieurs universités et laboratoires en Europe qui permettent d’y accéder.

Une interview de Jean-Louis Tison, glaciologue, Université de Bruxelles