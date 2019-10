Comment bien nourrir les oiseaux en hiver !

Le meilleur moment pour nourrir les oiseaux est le lever du jour, car les oiseaux doivent trouver de la nourriture le plus rapidement possible pour combler les réserves qui se sont épuisées pendant la nuit. Chaque espèce possède un comportement de nourrissage particulier.

Placez donc la nourriture en différents endroits. En hauteur, sur une mangeoire stable pour le pinson des arbres ou le verdier, dans des filets suspendus pour les mésanges, ou sur le sol pour l’accenteur mouchet, le rouge-gorge ou le merle. Les graines qui s’humidifient, les graisses rances ou les mies de pain mouillées deviennent impropres à la consommation et peuvent provoquer des troubles digestifs graves, voire mortels.

Un toit au-dessus de la mangeoire permettra aux oiseaux de se mettre à l’abri de la pluie et protégera les aliments. Le nourrissage au sol se fera de préférence sur une planche de bois qui protège les aliments de l’humidité. Ne mettez qu’un seul type de nourriture par mangeoire. Mettez la nourriture par petites quantités et nettoyez régulièrement la mangeoire pour éviter tous risques de contamination et d’épidémie. Installez votre mangeoire dans un espace découvert mais proche d’un taillis accessible d’un coup d’aile. N’oubliez pas qu’en ville, le principal prédateur des oiseaux est le chat. Vous aurez le bonheur d’observer le balai incessant des oiseaux vers leur garde-manger.