A la découverte du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut

C’est en 1996 que le parc naturel des plaines de l’Escaut voit le jour sur une superficie de 26.500 hectares. Il est parsemé de zones agricoles et horticoles, d’eau et de massifs boisés. Les pépinières, l’observation des oiseaux, l’architecture rurale caractéristique et les balades le long de l’Escaut sont autant d’attraits pour les randonneurs ! C’est également un réseau de 63 km de canaux. Sans oublier les nombreuses sources et fontaines…