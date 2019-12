Nichoirs : le Jardin Extraordinaire vous explique comment les construire

Le Jardin Extraordinaire - La vie dans les nichoirs (27/47) - 01/12/2019 Pour cette nouvelle émission, Tanguy et l'équipe du Jardin extraordinaire vous invite à jouer les voyeurs !! Nous allons pénétrer dans l'intimité des nichoirs des oiseaux de nos jardins. Un système complexe de caméras judicieusement connectées et camouflées dans leurs nids nous permettra d'assister à la vie cachée des mésanges, des faucons crécerelles ou encore des chouettes effraies : aménagements de nids, parades amoureuses, accouplements, pontes et naissances des oisillons, premiers envols seront observés en toute indiscrétion. Une fascinante aventure qui nous fera découvrir la vie secrète des oiseaux bien de chez nous. Une émission pleine de surprises et d'émotions.