Vos animateurs s'entrainent d'arrache-pied pour le Grand Show! Découvrez les images de leur répétition!

Les premières répétitions de Michel Lecomte en "supporter" - Le Grand Show des animateurs -... Michel Lecomte, directeur des sports à la RTBF et présentateur de la Tribune "à la vie", devient donc le supporter "à la scène"! Lors de la première répétition, c'est Bruno Taloche, l'interprète et inventeur de ce célèbre sketch qui a coaché Michel, en lui montrant notamment quelques images de sa prestation à l'époque. Un coup de pression supplémentaire pour le présentateur. Il faut dire que l'exercice est à l'opposé de ce qu'il a l'habitude de faire face caméra. La plus grande difficulté pour lui est donc de vaincre son stress et se lâcher. Pour l'aider à se libérer, un autre "supporter" bien connu du public de la RTBF, et surtout bien déjanté vient lui prêter main forte. Il s'agit de Martin Charlier, alias Kiki l'Innocent! Grâce à ses conseils, et à sa folie douce, Michel arrive tout doucement à se mettre dans le bain, ou plutôt sur le terrain!