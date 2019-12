REVOIR Le Grand Show des animateurs !

Le Grand Show des Animateurs - 28/12/2019 Ils vous ont concoctés le meilleur pour fêter comme il se doit les fêtes de fin d'année¶: 8 animateurs de la RTBF ont accepté de relever les challenges lancés par les Frères Taloche¶! Sketchs cultes, numéros de music-hall, chansons, magie, danse, venez découvrir les multiples talents cachés de vos peoples préférés sur les planches du théâtre de La Louvière. Tous ont été surpris par le duo lors de l'enregistrement de leur émission respective et ont eu moins d'un mois pour s'entraîner d'arrache-pied afin d'être à la hauteur. Voyez plutôt¶: Sara De Paduwa se mettra dans la peau de l'humoriste Virginie Hocq, en jouant son célèbre sketch "La liste des courses". Benjamin Maréchal Fan inconditionnel d'Elvis Presley, devra chanter un des tubes du King, en live, accompagné d'un orchestre et de vrais musiciens ... Ophélie Fontana devra faire preuve de dextérité pour reproduire un numéro classique et très complexe de cirque : les assiettes qui tournent.¶ Fanny Jandrain se transformera en "meneuse de revue" le temps d'une soirée pour interpréter "New York, New York" de Franck Sinatra. Jérôme de Warzée et Kody devront reproduire un numéro de grande illusion assez complex, celui de trancher un corps...sans l'abimer !¶ Nicolas-Xavier Ladouce se mettra dans la peau de Bourvil pour chanter "Le Chemin des Ecoliers" avec la meilleure imitation possible! Michel Lecomte, le directeur des Sports de la RTBF devra rejouer le sketch du "Supporter", sketch qui a révélé Bruno Taloche au grand public à l'époque.