Le Grand Show des Associés : découvrez le montant remporté par les personnalités de la RTBF au profit de Viva For Life!

Des invités de marque, comme Patrick Bruel, étaient présents lors du Grand Show des Associés pour soutenir les personnalités RTBF, mais surtout, Viva For Life! © Martin Godfroid

Quel montant les personnalités de la RTBF ont-ils remporté au profite de Viva For Life ? Revivez les moments forts de l'émission et découvrez leur résultat !

48h avant de rentrer dans le cube pour 144h de radio non-stop et débuter, ainsi, la 8ème édition de Viva For Life, Sara De Paduwa, et des personnalités de la RTBF, vous ont offert une soirée exceptionnelle sur la Une!

Rires, bonne humeur, concentration, un peu de stress et un tout petit peu de sport, les 16 candidats ont fait travailler leurs méninges, et ont tout donné pour gonfler la cagnotte, versée intégralement à l'opération.

Encouragés par des invités de marque, comme Amir, Patrick Bruel, Virginie Hocq, Plastic Bertrand et Kody (alias Nelson Montfort), Le Grand Show des Associés n'a jamais aussi bien porté son nom : de la solidarité dans une ambiance de feu!

Revivez les moments forts de l'émission et découvrez le montant remporté par le duo vainqueur au profit de Viva For Life!

Avec Maureen Louys, David Jeanmotte, Typh Barrow, BJ Scott, Benjamin Deceuninck, Jérémie Baise, Thibaut Roland, Fanny Jandrain, Adrien Devyver, Joëlle Scoriels, Jérôme de Warzée, Cyril, Ivan, Cathy Immelen, Ophélie Fontana, Vincent Lagendries

L'émission est également à revoir en entier sur AUVIO!