Le Grand Show des Associés, au profit de Viva For Life, c'est ce 15 décembre sur la Une!

L'escalade de Thibaut et Fanny: un vrai chantier! - Le Grand Show des Associés - 07/12/2020 Les animateurs et journalistes de la RTBF s'affrontent, en duos, pour Viva For Life dans Le Grand Show des Associés. Lors de la première manche, l'escalade, Thibaut et Fanny doivent associer une action à l'outil adéquat. Un vrai chantier pour ces bricoleurs du dimanche... Arriveront-ils à doubler leur cagnotte? Réponse ce mardi 15 décembre, sur la Une!