Le Grand Show des animateurs, c'est ce samedi sur la Une!

Ce démanche, découvrez les défis lancés par les Frères Taloche aux personnalités de la RTBF lors du Grand Show des animateurs !

Après des semaines d'entrainement, de coaching, de stress, de sueur (parfois) et d'embûches, ils foulent enfin les planches du Théâtre de la Louvière pour vous offrir une soirée évènement! Descente des marches et tapis rouge au programme.

Benjamin Maréchal, Ophélie Fontana, Nicolas-Xavier Ladouce, Sara De Paduwa, Michel Lecomte, Kody, Jérôme de Warzée et Fanny Jandrain n'auront que quelques minutes pour montrer de quoi ils sont capables...

Imitation d'Elvis, tour de magie dangereux, numéro de dextérité, danse, chant, (parfois les deux en même temps) ou encore humour, les challenges sont multiples pour ces apprentis showmen et showgirls qui doivent sortir de leur zone de confort et se mettre en danger pour la bonne cause (l'évènement est au profit de Viva For Life).

Grâce à l'aide de supers coachs, comme Bruno et Vincent Taloche, Franz Goovaerts, Typh Barrow, Virginie Hocq, Fabian Le Castel, Martin Charlier, Alexis Hazard et David Burlet, vos animateurs ont toutes les cartes en mains pour que le show soit une réussite.

Seront-ils à la hauteur des attentes de leur coach et du public ? Réponse ce samedi, 28 décembre, à 20h20 sur la Une!