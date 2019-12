La quintuple imitation de Nicolas-Xavier Ladouce sur "La tactique du gendarme"

Les répétitions de Nicolas-Xavier Ladouce - Le Grand Show des Animateurs - 29/12/2019 Nicolas-Xavier Ladouce avait pour défi d'interpréter et imiter Bourvil sur le célèbre titre "La tactique de gendarme". Mais c'était sans compter sur les Frères Taloche, qui ont voulu corser, encore un peu plus, le challenge. Résultat, ce n'était plus une, mais bien cinq imitations que le présentateur de la météo devait faire sur scène. Bourvil, mais aussi Michel Daerden, Michel Galabru, Jacques Chirac et Manu Thoreau, ces voix n'ont désormais plus de secret pour Nicolas-Xavier, qui a interprété un inédit de ce chef-d'œuvre !