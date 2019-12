La prestation MAGISTRALE de Fanny Jandrain !

Fanny Jandrain reprend "New York New York" - Le Grand Show des Animateurs - 28/12/2019 le a clôturé le show comme une DIVA! Fanny Jandrain a livré une performance magistrale sur la scène du Théâtre de la Louvière avec le titre "New York, New York" Chant, danse, elle a mené cette revue avec classe et talent! Elle a bluffé les 900 spectateurs qui l'ont récompensée par une standing ovation, mais aussi ses collègues de la Récrée de Midi, et sa coach Typh Barrow qui regardaient sa prestation depuis la Family Room. Une chose est sûre, Capucine, Blandine et Victoire, qui l'ont bien aidée à répéter à la maison, peuvent être fières de leur maman!