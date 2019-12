La prestation de "Viva Las Vegas" par Benjamin Maréchal!

Les répétitions de Benjamin Maréchal - Le Grand Show des Animateurs - 29/12/2019 Fan d'Elvis depuis toujours, Benjamin Maréchal a été mis au défi d'interpréter l'un des plus grands tubes du King… Pour que le succès soit au rendez-vous, il s'entraine, très dur, avec une partie des musiciens qui l'accompagnent sur la scène du Théâtre de la Louvière. Son plus grand stress? La justesse. C'est là-dessus que Benjamin doit encore travailler. Le présentateur d'On n'est pas des Pigeons peut également compter sur l'aide précieuse de Franz Goovaerts, élu meilleur sosie d'Elvis du monde. Entre les deux "Elvis", une relation privilégiée s'est créée au cours des répétitions, ce qui est sans nul doute un plus pour Benjamin. Franz Goovaerts est également présent le Jour J pour encourager son poulain et lui donner quelques derniers conseils avant le show.