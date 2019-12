Deux coachs d'exception pour Fanny Jandrain et Sara De Paduwa!

Fanny Jandrain et Typh Barrow : un duo de choc! - Le Grand Show des Animateurs - 18/12/2019 Fanny Jandrain a droit, elle aussi, à une coach de luxe pour l'aider à réaliser son défi : l'artiste Typh Barrow. Typh lui a donc donné rendez-vous dans un lieu prestigieux, le Trocadéro de Liège, afin de mettre la meneuse de revue en herbes dans les meilleurs conditions possibles. Pour rappel, l'animatrice, doit interpréter le titre "New York, New York". Un sacré défi pour celle qui maitrise la danse et le chant. Mais qu'en est-il quand il faut faire les deux en même temps?