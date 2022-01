Reconnaître des cris d’animaux, un jeu d’enfant ?

Ce n’est plus un secret pour personne, quand Gerald Watelet et Adrien Devyver se retrouvent tous les deux dans la même émission, cela donne souvent lieu à des moments hauts en couleur. Si les anciens animateurs de “Un gars, un chef !” ont l’habitude de fonctionner en duo et sont d’ailleurs amis dans la vraie vie, c’est par contre la première fois qu’ils doivent s’affronter : Gérald représente les rouges et Adrien les jaunes.

Leur épreuve s’annonce relativement simple : il leur suffit d’écouter chacun à leur tour les cris de trois animaux, puis de chercher à qui ils appartiennent à travers le parc. Adrien est assez confiant : “Je pense être un peu plus débrouillard dans l’urgence. Gratin doit être dans des situations de confort pour performer.”

Et pourtant, lorsque Sara de Paduwa leur fait écouter leurs cris respectifs, le regard des animateurs s’assombrit… Pas évident de reconnaître des cris d’animaux tels que celui du calao à casque plat ou du panda géant !