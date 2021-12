"Le Grand Défi des Animateurs" : une soirée exceptionnelle avec la RTBF à Pairi Daiza

Autour de Sara de Paduwa , 8 animateurs répartis en deux équipes : les rouges et les jaunes. Emotions, pression, sueurs et effroi. Rien ne sera épargné à Adrien Devyver , Francois Mazure , Benjamin Maréchal , Cyril Detaeye , Fanny Jandrain , Joëlle Scoriels , Gérald Watelet et Nathalie Guirma , notre nouvelle animatrice .

Le temps d’une soirée exceptionnelle le 27 décembre, Le Grand Défi Des Animateurs vous ouvrira les coulisses d’un des plus grands et beaux parcs animaliers d’Europe : Pairi Daiza !

Tout au long de l’émission, les animateurs participeront à 8 épreuves à l’issue desquelles ils apporteront de précieux points à leur équipe. Nourrir les ours polaires, nettoyer les enclos des rhinocéros, manipuler d’énormes reptiles, amadouer les pandas roux… Nos animateurs vont faire face à des situations peu banales et devront sortir de leur zone de confort.

À travers ces défis, vous découvrirez les métiers des soigneurs du parc, leurs missions et contraintes mais aussi les risques qu’ils prennent au quotidien. Et à l’issue de ce programme, plus rien ne vous échappera des 8 mondes de ce parc de 75 hectares au sein duquel vivent plus de 800 espèces d’animaux merveilleux.

Attention, les animateurs joueront aussi pour les téléspectateurs… En effet, pendant l’émission les téléspectateurs pourront voter pour l’équipe qui selon eux va remporter le grand défi. L’équipe gagnante permettra à 50 d’entre eux de gagner deux entrées à Pairi Daiza !

Rendez-vous le 27 décembre à 20h20 sur La Une !