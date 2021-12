Joëlle Scoriels et François Mazure à la rencontre d’espèces menacées

Joëlle Scoriels et François Mazure se sont affrontés dans des épreuves qui rapportaient non seulement des points à leurs équipes respectives, mais leur offraient également la possibilité d’aller nourrir des animaux dont le statut est considéré préoccupant. Retour sur ces moments hors du temps.

François et Joëlle enchaînent les questions de culture générale et les scores sont très serrés. Mais aucun des deux n’a envie de lâcher puisqu’une rencontre privilégiée avec les petits mammifères est à la clé pour le vainqueur !

En effet, si le parc et la production ont choisi de mettre en avant cet animal ce n’est pas un hasard puisque le petit panda est une espèce en danger d’extinction : il en reste moins de 10 000 à l’état sauvage dans le monde. L’occasion donc de souligner l’importance des programmes de conservation et de protection de l’espèce.

C’est haut la main qu’elle gagne également la deuxième partie de l’épreuve, qui consiste à capturer cinq grillons le plus rapidement possible. Elle remporte donc le droit d’aller nourrir les suricates, mais accepte que François puisse l’accompagner dans cette expérience : “C’est un moment qui se doit d’être partagé”, explique-t-elle.

La première partie consiste à estimer, sans balance, 25 grammes de vers de farine. Les animateurs ne disposent que de leur toucher et leur vue pour estimer la quantité. Mais ils ont tous les deux un atout bien à eux. François est un très bon pâtissier. Ce qui lui permet, selon lui, d’avoir acquis de la précision et l’art de l’estimation. Mais Joëlle dispose d’une carte qui risque de faire peser la balance : elle maîtrise l’art du bluff, ce qui lui permet de tricher en toute discrétion. Lorsque François pèse son bocal et qu’elle se rend compte de ce que représentent réellement 25 grammes de vers de farine, elle en rajoute discrètement quelques grammes dans le sien et… remporte cette première manche.

Lorsqu’ils entrent dans l’enclos, les animateurs se rendent très vite compte que les suricates sont des animaux craintifs : ils fuient et se cachent derrière des pierres. Olivier, le soigneur, leur explique que les suricates ont un fonctionnement bien particulier. Un peu comme une bande organisée, ils organisent une tournante pour que l’un d’entre eux soit toujours en hauteur. Ce dernier est à l’affût et prévient le reste de la bande s’il détecte un danger. Si ce danger est aérien, comme un oiseau par exemple, ils se rassemblent pour se défendre. Si par contre le danger est terrestre, alors c’est sauve-qui-peut ! Ce qui explique pourquoi les suricates craignent tant Joëlle et François.

Joëlle Scoriels : “Rencontrer les suricates était hyper touchant !”

Les animateurs baissent alors le ton de leur voix, se font plus petits, tentent de ne plus bouger et… la magie opère : les suricates sortent un à un de leur cachette et viennent chercher leurs insectes. Un spectacle qui émeut les deux animateurs, complètement émerveillés par les frimousses des membres de la colonie. Joëlle nous expliquera : “On leur a tendu des insectes et il y a des petits museaux qui sont apparus, c’était hyper touchant ! C’était même plus chouette de les voir se rapprocher au fur et à mesure, c’était une petite victoire.”