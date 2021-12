Gérald Watelet et Adrien Devyver : le retour du duo de choc !

“Le Grand Défi des Animateurs” débarque sur la Une le lundi 27 décembre prochain à 20h20. L’occasion pour huit animateurs de la RTBF de tenter de vous faire gagner 50 x 2 entrées pour le parc animalier Pairi Daiza ! Gérald Watelet et Adrien Devyver se sont retrouvés le temps d’une compétition, mais en tant que rivaux cette fois-ci.

Le Grand Défi des Animateurs… Et des téléspectateurs !

Autour de Sara de Paduwa, 8 animateurs sont répartis en deux équipes : les rouges et les jaunes. Emotions, pression, sueurs et effroi. Rien ne sera épargné à Adrien Devyver, François Mazure, Benjamin Maréchal, Cyril Detaeye, Fanny Jandrain, Joëlle Scoriels, Nathalie Guirma et Gérald Watelet. Tout au long de l’émission, ils participeront à 8 épreuves à l’issue desquelles ils apporteront de précieux points à leur équipe. A travers ces défis, vous découvrirez les métiers des soigneurs du parc, leurs missions et contraintes mais aussi les risques qu’ils prennent au quotidien. Nos animateurs vont faire face à des situations peu banales et devront sortir de leur zone de confort : créativité, jugeote ou encore endurance seront de précieux atouts. L’équipe qui récoltera le plus de points et qui remportera donc ce grand défi des animateurs permettra à 50 téléspectateurs de gagner deux entrées à Pairi Daiza ! C’est effectivement aux téléspectateurs de voter tout au long de l’émission pour l’équipe qu’ils pensent être la plus à même de remporter ce grand défi des animateurs. S’ils ont vu juste, ils seront alors tirés au sort pour tenter de remporter leurs entrées pour le parc. Retour sur le duel du binôme de choc Gérald Watelet (équipe des rouges) et Adrien Devyver (équipe des jaunes).

4 images Retour sur le duel du binôme de choc Gérald Watelet (équipe des rouges) et Adrien Devyver (équipe des jaunes) dans "Le Grand Défi des Animateurs". © MARTIN GODFROID

Quelle a été votre réaction quand on vous a annoncé que vous alliez tourner ensemble ? Gérald : Heureux ! C’est très comique parce qu’on ne se voit pas beaucoup dans la vie, on a des vies professionnelles différentes aussi. Lui travaille majoritairement à Liège sur le Grand Cactus, moi c’est plutôt à Charleroi et je suis toujours à l’extérieur… On ne se croise jamais vraiment. Mais chaque fois qu’on se voit et qu’on tourne ensemble c’est génial. On se connaît tellement bien qu’il n’y a aucune possibilité de différent. C’est de l’acquis à 300%., c’est hyper agréable de travailler avec lui. Mais ça ne veut pas dire que je vais le laisser gagner pour autant ! Adrien : Nous sommes amis dans la vraie vie mais ne sommes plus jamais amenés à travailler ensemble donc c’était super chouette de se retrouver sur un plateau. Et puis bon, quand on travaille ensemble on sait que c’est un duo de choc. Souvenirs souvenirs donc ! Adrien : Nous sommes amis dans la vraie vie mais ne sommes plus jamais amenés à travailler ensemble donc c’était super chouette de se retrouver sur un plateau. Vous vous êtes retrouvés dans une épreuve culinaire… C’était comment ce retour en cuisine ensemble ? Adrien : Bah c’était comme d’habitude : Gérald papote et moi je bosse ! Gérald : C’était sympa ! Il n’y connaît rien et je connais énormément de choses (je ne vais pas prétendre tout connaître hein) mais donc c’est ça qui est intéressant entre nous : c’est que nos connaissances et compétences font de nous un duo super complémentaire. On ne peut pas se marcher l’un sur l’autre puisque nos goûts sont diamétralement différents, c’est le jour et la nuit.

4 images © MARTIN GODFROID

Adrien, tu es sportif et un grand compétiteur né. Quel était ton état d’esprit pendant les épreuves ? Adrien : Prêt à tout donner pour mon équipe et pour les téléspectateurs. En face j’ai un Gérald qui traîne un peu la patte. Je pense être un peu plus débrouillard dans l’urgence. Gratin doit être dans des situations de confort pour performer. Dommage pour son équipe… Mais je reste convaincu qu’il a fait ce qu’il a pu ! Et toi Gérald, es-tu compétiteur ? Ah non je ne suis pas du tout un compétiteur moi. J’ai horreur des compétitions même ! Adrien est plus combatif lui. Moi ce qui m’amuse c’est jouer, c’est le jeu en lui-même. Mais attention, je ne dis pas que je n’aime pas perdre pour autant ! Par exemple, vous verrez que je dois chercher des choses dans le parc et je me trompe complètement sur ce que je cherche. Je perds énormément de temps mais je continue quand même à courir et je ne me laisse pas abattre ! Je suis de nature optimiste, quoi qu’il arrive.

4 images © MARTIN GODFROID

Comment te sentais-tu à l’idée de tourner à Pairi Daiza ? Gérald : Je dois avouer que quand on m’a dit qu’on allait tourner à Pairi Daiza, je ne m’attendais pas à ce que ça soit aussi sportif… D’autant plus que tout le monde connaît mon amour pour le sport ! Adrien : Je n’étais pas trop à l’aise, j’avoue… Je suis un peureux ! Gérald, on connaît ton amour pour les chiens puisque tu as trois teckels. Mais tourner avec des gros animaux, c’est autre chose non ? Gérald : Je n’ai pas du tout peur des animaux puisque j’ai grandi à la campagne, donc veau, vache, cochon, chèvre, rat, petit serpent… Tout ce qu’on veut, je les ai tous côtoyés de près ! Dans un parc animalier il faut juste bien connaître le danger : on sait que quand on va vers des ours ou des tigres il y a un risque et qu’on ne peut pas les approcher comme on approche un chat (et encore). Pourquoi les téléspectateurs devraient croire en toi ? Gérald : Beh tout simplement parce que c’est moi ! Ils doivent croire en moi comme moi-même je crois en moi ! Adrien : Parce que j’ai toujours la niaque. Je ne suis pas un mauvais perdant mais en revanche je suis un mauvais gagnant. J’adore m’en vanter un maximum.

Retrouvez Sara de Paduwa, Gérald Watelet, Adrien Devyver et les six autres animateurs ce 27 décembre à 20h20 sur la Une dans “Le Grand Défi des Animateurs” !