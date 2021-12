Gagnez 5 chèques de 100€ sur la brochure "Escapades en Wallonie" 2022

Autour de Sara De Paduwa , deux équipes d’animateurs (les rouges et les jaunes) vont s’affronter dans une série d’épreuves : nourrir les ours polaires, nettoyer les enclos des rhinocéros, manipuler d’énormes reptiles, amadouer les pandas roux… Nos animateurs vont faire face à des situations peu banales et devront sortir de leur zone de confort !

Le temps d’une soirée exceptionnelle le 27 décembre, " Le Grand Défi des Animateurs " vous ouvrira les coulisses d’un des plus grands et beaux parcs animaliers d’Europe : Pairi Daiza !

Si Pairi Daiza est l'un des endroits les plus fréquentés de Wallonie, la région regorge d'autres trésors et d'endroits merveilleux à découvrir !

