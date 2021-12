François Mazure : “Joëlle Scoriels est une redoutable compétitrice !”

L’équipe qui récoltera le plus de points et qui remportera donc ce grand défi des animateurs permettra à 50 téléspectateurs de gagner deux entrées à Pairi Daiza ! C’est effectivement aux téléspectateurs de voter tout au long de l’émission pour l’équipe qu’ils pensent être la plus à même de remporter ce grand défi des animateurs. S’ils ont vu juste, ils seront alors tirés au sort pour tenter de remporter leurs entrées pour le parc.

Tout au long de l’émission, ils participeront à 8 épreuves à l’issue desquelles ils apporteront de précieux points à leur équipe. A travers ces défis, vous découvrirez les métiers des soigneurs du parc, leurs missions et contraintes mais aussi les risques qu’ils prennent au quotidien. Nos animateurs vont faire face à des situations peu banales et devront sortir de leur zone de confort : créativité, jugeote ou encore endurance seront de précieux atouts.

Autour de Sara de Paduwa, 8 animateurs sont répartis en deux équipes : les rouges et les jaunes. Emotions, pression, sueurs et effroi. Rien ne sera épargné à Adrien Devyver, François Mazure, Benjamin Maréchal, Cyril Detaeye, Fanny Jandrain, Joëlle Scoriels, Nathalie Guirma et Gérald Watelet.

François : Pour être totalement honnête, ça fait quelques années que j’ai décidé d’éviter les parcs animaliers. Quand on m’a proposé de tourner à Pairi Daiza, je me suis un peu renseigné. Et c’est vrai que de voir toutes les opérations qu'ils font pour préserver le monde animal, pour étudier certaines espèces en voie de disparition, le fait de savoir que dans tous les animaux qu’ils ont dans le parc aucun ne provient de zone sauvage puisque ce sont des animaux élevés en captivité ou récupérés parce qu’ils étaient en danger… Bah ça m’a fait changer d’avis et réconforté sur le fait que le parc est dans une démarche positive qui se soucie du bien-être animal.

Joëlle : C’est une merveille de pouvoir se promener dans un parc aussi sublimement soigné, aussi magique. Alors oui, enchantée, je fus ! Et puis j’aime bien les animaux. Je vis dans un appartement, alors je n’en ai pas chez moi, mais chez mes parents il y avait toujours au moins chat et chien. Aujourd’hui, je suis supposée me contenter de fondre devant des vidéos de chatons sur Instagram. Donc, admirer des vrais animaux, souvent exceptionnels, dans un décor de rêve, j’adore ça.

François : J’étais à la fois content parce que c’est quelqu’un que je connais bien avec laquelle on a fait pas mal de choses : on a fait du trekking ensemble, une pièce de théâtre, participé à une œuvre caritative… Et en même temps aussi un peu effrayé ! Parce que c’est une redoutable compétitrice aussi bien sur les épreuves sportives qu’intellectuelles. Donc je me suis dit : je n’ai pas eu la candidate la plus simple à affronter.

Joëlle : J’ai eu l’impression qu’on m’avait collé l’adversaire le plus coriace de toute la bande ! Mes excuses à tous les autres excellents animateurs, mais quand même, François, c’est un spécialiste de l’aventure, et c’est une force de la nature ! En plus, je l’entends aussi régulièrement en radio, je sais qu’il a un cerveau super organisé, qui fonctionne très bien… Alors je l’ai tout de suite soupçonné d’avoir étudié le parc pendant des heures, ce petit gredin !

Joëlle : J’étais très contente de ne rien savoir de ce qui nous attendait. Je suis vraiment arrivée à Pairi Daiza toute décontractée, comme quand on sait qu’on va vivre une jolie journée avec des bons copains. Quand on passe son temps à écrire et préparer des émissions, c’est un bonheur de participer à un programme en se laissant simplement guider, de se sentir comme l’invité(e) de Sara et de l’équipe de production !

Est-ce que l’aventure vous a permis de découvrir de nouvelles facettes de votre adversaire ?

François : J’ai quand même constaté qu’elle avait un sang-froid à toute épreuve, qu’elle ne lâchait rien et qu’elle aimait la compétition encore plus que je ne l’imaginais ! Je l’ai découverte autrement parce que forcément quand on est collègues on est plutôt dans la collaboration et ici, je me suis rendu compte que c’était quelqu’un qui réussissait aussi bien dans la vie parce qu’elle est déterminée.

Joëlle : J’avais déjà vécu une chouette aventure avec François, il y a 3 ou 4 ans : on avait participé (avec aussi Cédric Wautier et Gilles le Suisse) à " Hunger Race ", une grosse épreuve sportive pour parrainer “SOS Faim”, qui avait nécessité qu’on s’entraîne ensemble pendant deux mois. J’avais découvert sa combativité, son caractère entier, sa solidité. Mais cette fois, toutes ces qualités, je devais les combattre ! Cela dit, et sans que ça ne m’étonne nullement, même dans la concurrence, François s’est révélé charmant et courtois.

François : J’ai constaté que Joëlle avait un sang-froid à toute épreuve, qu’elle ne lâchait rien et qu’elle aimait la compétition encore plus que je ne l’imaginais !

Quels sont les atouts que vous avez pu utiliser lors des épreuves ?

Joëlle : Moi, je n’ai jamais beaucoup confiance en moi, mais je fais volontiers semblant d’avoir confiance – je me souviens que, à l’université, je compensais mes éventuelles lacunes par une espèce de sens du bluff, qui était assez payant. Donc je dirais qu’une de mes qualités, c’est de me lancer, même un peu aveuglément… Aussi, ça me fait plutôt rire de jouer à contourner les règles, discrètement… Je sais que si je me fais repérer, on va m’accuser de tricher ! Mais je le fais " innocemment ", c’est-à-dire que je fais presque exprès de rendre ma filouterie parfaitement visible, et quand je suis démasquée, je trouve ça rigolo.

François : Moi j’ai fait beaucoup de sport quand j’étais jeune, en compétition pendant 25 ans. Donc mentalement je suis préparé à la compétition, j’aime beaucoup ça ! Je m’attendais à ce qu’il y ait aussi des épreuves intellectuelles. Pour être tout à fait honnête, j’ai un peu révisé le parc Pairi Daiza et mes connaissances sur les animaux…