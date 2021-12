Fanny Jandrain : “Le feeling est passé tout de suite avec Nathalie Guirma”

“Le Grand Défi des Animateurs” débarque sur la Une le lundi 27 décembre prochain à 20h20. L’occasion pour huit animateurs de la RTBF de tenter de vous faire gagner 50 x 2 entrées pour le parc animalier Pairi Daiza ! Fanny Jandrain et Nathalie Guirma se livrent sur leur aventure.

Le Grand Défi des Animateurs… Et des téléspectateurs !

Autour de Sara de Paduwa, 8 animateurs sont répartis en deux équipes : les rouges et les jaunes. Emotions, pression, sueurs et effroi. Rien ne sera épargné à Adrien Devyver, François Mazure, Benjamin Maréchal, Cyril Detaeye, Fanny Jandrain, Joëlle Scoriels, Nathalie Guirma et Gérald Watelet. Tout au long de l’émission, ils participeront à 8 épreuves à l’issue desquelles ils apporteront de précieux points à leur équipe. A travers ces défis, vous découvrirez les métiers des soigneurs du parc, leurs missions et contraintes mais aussi les risques qu’ils prennent au quotidien. Nos animateurs vont faire face à des situations peu banales et devront sortir de leur zone de confort : créativité, jugeote ou encore endurance seront de précieux atouts. L’équipe qui récoltera le plus de points et qui remportera donc ce grand défi des animateurs permettra à 50 téléspectateurs de gagner deux entrées à Pairi Daiza ! C’est effectivement aux téléspectateurs de voter tout au long de l’émission pour l’équipe qu’ils pensent être la plus à même de remporter ce grand défi des animateurs. S’ils ont vu juste, ils seront alors tirés au sort pour tenter de remporter leurs entrées pour le parc. Zoom sur l’accueil que Fanny Jandrain (équipe des rouges) a réservé à Nathalie Guirma (équipe des jaunes).

5 images © MARTIN GODFROID

Fanny, quand on t’a dit que tu allais tourner à Pairi Daizi et donc avec des animaux, quelle a été ta première réaction ? Fanny : La peur parce que j’ai peur de tout, j’ai peur des animaux, j’ai peur des serpents, j’ai peur des oiseaux, j’ai peur d’un ver de terre… Donc je n’avais pas spécialement envie de me retrouver devant un animal, ça me fait toujours un peu peur. Nathalie, est-ce que tu connaissais Pairi Daiza ? Si pas, quelle a été ton expérience dans le parc ? Nathalie : Pairi Daiza a été pour moi une jolie découverte ! C’était complètement dépaysant, on a vraiment l’impression de voyager aux 4 coins du monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie… tout en restant au même endroit ! D’ailleurs, j’ai tellement été saisie par la beauté des jardins, des différents mondes, que je reconnais avoir un peu oublié la compétition à plusieurs moments ! Je me suis même perdue en Afrique et en Asie ! Les voyages doivent me manquer, comme à beaucoup j’imagine ! Allez, encore un peu de patience ! Nathalie Guirma : C’est jamais simple quand on rejoint une bande qui se connaît déjà depuis plusieurs années, mais dans un cadre comme Pairi Daiza ça crée tout de suite des liens ! Nathalie, “le Grand Défi des Animateurs” c’est ta toute première aventure à la RTBF. Comment est-ce que ça s’est passé pour toi ? C’était super ! Bonne humeur, décontraction, lieu dépaysant, et surtout c’était l’occasion pour moi de rencontrer une partie des animateurs de la RTBF ! C’est jamais simple quand on rejoint une bande qui se connaît déjà depuis plusieurs années, mais dans un cadre comme celui-ci, ça crée tout de suite des liens !

5 images © MARTIN GODFROID

Tu t’attendais à un tel accueil de la part de la RTBF ? Vous faites référence à ma 1ère épreuve ! Sans spoiler, si je devais résumer ce premier accueil sur les antennes de la RTBF, je dirais : mémorable et parfumé ! Je ne vous en dis pas plus ! Un parfum qui vous entête pendant quelques jours ! Et physique ! Vous avez presque trouvé le moyen de m’essouffler avant mes premiers directs à l’antenne ! Fanny, c’est la première fois que tu rencontrais Nathalie. Tu as en quelque sorte joué le rôle de l’accueillir comme il se doit dans notre plat pays..? Oui et c’est tout à fait normal puisque moi je suis la dernière petite arrivée de la RTBF donc c’était normal à mon tour d’accueillir celle qui nous rejoint. C’était très sympa et c’était très chouette de pouvoir faire sa connaissance et de pouvoir l’accueillir dans ce parc magnifique qu’est Pairi Daiza. Le feeling est passé tout de suite avec Nathalie. C’est super chouette qu’elle vienne nous rejoindre pour parler du terroir parce que c’est un domaine qu’elle connaît très bien pour l’avoir travaillé en long et en large en France. Bon là, c’était l’introduction : sympa, tout va bien. Maintenant on n’oublie pas la compétition ! Alors évidemment on était l’une contre l’autre, je n’ai pas un caractère à écraser les autres coûte que coûte pour la compét’ mais quand même, j’avais envie de gagner pour lui montrer que : “Nathalie tu viens d’arriver, mais c’est quand même mon équipe qui va gagner !”.

5 images © MARTIN GODFROID

Nathalie, comment s’est passé le tournage avec Fanny ? Fanny a été je crois la première animatrice de la RTBF que j’ai rencontrée. Elle a été très accueillante, débordante d’énergie, positive ! Honnêtement c’était fort agréable. Nous étions certes dans 2 équipes différentes, mais certaines épreuves rapprochent ! Vous comprendrez le 27/12 ! Fanny : La chose la plus dingue dingue que j’ai faite ? Arrêter un train ! Fanny, on le sait, ton esprit de compétition est développé au possible : quelle est la chose la plus folle que tu aies faite sur ce tournage pour mener ton équipe à la victoire ? J’ai fait arrêter un train… Je ne l’ai pas détourné : je l’ai arrêté ! Nathalie, tu as un esprit de compétition développé toi ? Oui plutôt, disons que je n’aime pas être le maillon faible d’une équipe et j’essaie en général de donner le meilleur de moi-même, mais sans jamais perdre de vue que cela reste avant tout un jeu ! Et là je dois dire que le cadre paradisiaque du parc ne m’a pas toujours aidé à me concentrer, mais l’union fait la force… suspens !

5 images © MARTIN GODFROID

Au-delà de relever vos défis pour vos équipes respectives, c’est aussi pour les téléspectateurs que vous le faites… Fanny : C’est vrai que nous, on n’avait rien à gagner spécialement, simplement ramener des points pour notre équipe. Mais comme on sait que c’est pour les téléspectateurs et qu’ils vont pouvoir remporter des entrées pour aller à Pairi Daiza, pour nous c’était important de tout donner. Je pense qu’ils le méritent bien. On a tous passé deux années… un petit peu compliquées ! Un petit peu de magie, ça fait du bien. Nathalie : Bien sûr et c’est aussi pour cela que j’étais ravie de participer à cette émission de Noël, qui se veut avant tout festive et divertissante pour les téléspectateurs ! L’esprit des fêtes de fin d’année règne avant tout sur ce grand défi des animateurs ! Bon, je tiens tout de même à vous dire que c’est vraiment pour vous que j’ai accepté de relever certains défis et dans des tenues peu flatteuses pour une 1ère rencontre avec vous ! Plus sérieusement, je trouvais important que les téléspectateurs me connaissent davantage et ce jeu était une occasion pour qu’ils se familiarisent avec moi. Aux deux : pourquoi les téléspectateurs devraient croire en vous ? Nathalie : Je pense être sincère et authentique à l’antenne ! Fanny : Bah parce que je vais tout donner ! Parce qu’ils n’ont pas le choix ! Parce qu’il faut les gars, bougez-vous !

Retrouvez Sara de Paduwa, Fanny Jandrain, Nathalie Guirma et les six autres animateurs ce 27 décembre à 20h20 sur la Une dans “Le Grand Défi des Animateurs” !