Cyril Detaeye : “Participer à cette émission avec Benjamin, c’était comme partir en vacances !”

L’équipe qui récoltera le plus de points et qui remportera donc ce grand défi des animateurs permettra à 50 téléspectateurs de gagner deux entrées à Pairi Daiza ! C’est effectivement aux téléspectateurs de voter tout au long de l’émission pour l’équipe qu’ils pensent être la plus à même de remporter ce grand défi des animateurs. S’ils ont vu juste, ils seront alors tirés au sort pour tenter de remporter leurs entrées pour le parc.

Tout au long de l’émission, ils participeront à 8 épreuves à l’issue desquelles ils apporteront de précieux points à leur équipe. A travers ces défis, vous découvrirez les métiers des soigneurs du parc, leurs missions et contraintes mais aussi les risques qu’ils prennent au quotidien. Nos animateurs vont faire face à des situations peu banales et devront sortir de leur zone de confort : créativité, jugeote ou encore endurance seront de précieux atouts.

Autour de Sara de Paduwa, 8 animateurs sont répartis en deux équipes : les rouges et les jaunes. Emotions, pression, sueurs et effroi. Rien ne sera épargné à Adrien Devyver, François Mazure, Benjamin Maréchal, Cyril Detaeye, Fanny Jandrain, Joëlle Scoriels, Nathalie Guirma et Gérald Watelet.

Benjamin : J’ai jamais eu d’animaux chez moi quand j’étais petit et je n’ai jamais pu franchir le pas d’en avoir à la maison parce que je suis tout le temps hors de chez moi, donc ils seraient malheureux. Par contre j’adore les animaux ! Donc en fait j’en ai en quelque sorte chez les autres : les animaux de mes amis m’adoptent. Mais tourner dans un parc animalier c’est encore autre chose ! C’est plus gai de caresser un chat que l’animal qu’on m’a présenté…

Cyril : J’aime les animaux sauf… les serpents et les araignées (genre mygale, celles qui squattent les maisons je les tolère). Ils ne m’ont jamais rien fait mais je ne peux pas les approcher. Les voir en photo me met déjà mal à l’aise.

Benjamin : J’étais très enthousiaste parce qu’entre la radio le matin sur Vivacité et la télé le soir à 18h30, je passe quand même l’essentiel de mes journées dans un bureau. Donc la perspective d’être au grand air et de voir des animaux était chouette !

Cyril, quand tu as su que tu allais affronter Benjamin, qui est ton boss dans “On n’est pas des pigeons”, quelle a été ta réaction ?

Cyril : J’apprécie beaucoup Benjamin, quand il a quitté “C’est vous qui le dites” et le” 8-9” j’ai pris le relais puis on s’est retrouvé à bosser ensemble dans “On n’est pas des pigeons”. On ne vit pas très loin l’un de l’autre et on me parle souvent de lui dans mon quartier, je sais quand il est passé, ce qu’il a acheté, etc. Alors c’était drôle de se retrouver en face-à-face dans cette " compétition " en dehors des studios.

Benjamin, quand tu as su que tu allais jouer contre Cyril, ton collègue dans “On n’est pas des pigeons”, quelle a été ta réaction ?

Benjamin : Cyril c’est un super compétiteur et c’est un super négociateur. Il fut un temps où dans l’émission on l’appelait le négociateur parce qu’en coulisses on l’estimait capable de tout négocier. Si tu veux une tasse, une télévision, un frère ou une sœur : il peut tout te négocier ! Donc je me suis dit : “Ah, je suis devant le négociateur, je sais qu’il va falloir se donner à fond !”

Qui est le plus compétiteur des deux ?

Cyril : J’ai couru (et vraiment c’est quelque chose que je n’aime pas faire) et je lui ai mis un maximum de bâtons dans les roues… Objectivement je dois reconnaître que visiblement j’étais beaucoup dans la compétition durant l’émission !

Benjamin : Mmmmh… Je dirais que c’est Cyril quand même. Moi j’ai toujours été du genre très enthousiaste mais j’aimais bien être derrière et discuter avec mes copains.