Zoum Zoum Zoum Tagadagada avec Henri Dès !

Henri Dès est de retour en Belgique ! - Le Grand Cactus - 06/03/2020 Il a une des plus belles moustaches de la chanson française, sa guitare a fait le tour du monde des salles de concert pour enfants, on connait tous une chanson de ce génie du vocabulaire enfantin. Henri Dès est de retour en Belgique a 80 ans, et était de passage sur le plateau du Grand Cactus ! Le chanteur pour bambins n'a rien perdu de son âme d'enfant, ni de son inspiration débordante. A chaque question posée, il répondait en chanson, pour le plus grand bonheur du public, qui a sans doute terminé la soirée avec "Zoum Zoum Zoum Tagadagada" en tête! Le célèbre auteur-compositeur-interprète suisse est aussi revenu sur sa carrière, ses plus grands tubes, et a expliqué comment cette passion pour les comptines pour enfants lui est venue.