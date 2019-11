Zombie Hallydead et Thierry Luthers dans le Grand Cactus

Zombie Hallydead et Thierry Luthers sur le plateau du Grand Cactus - Le Grand Cactus - 01/11/2019 Laeticia Hallyday désire exhumer le cercueil de son mari Johnny pour le déplacer dans un caveau familial. A Halloween, les défunts sortent de leurs tombes. Le principal concerné est donc venu sur le plateau du Grand Cactus...et il se fait désormais appeler Zombie Hallydead ! Une interview avec Johnny Hallyday et centrée sur la toussaint ne pouvait pas se dérouler sans le spécialiste national des cimetières et le plus grand fan du chanteur français : Thierry Luthers ! Le chroniqueur est donc passé de l'autre côté du plateau pour une interview d’anthologie !