Véro et Tristan font grève !

Le 1733 en grève ! - Le Grand Cactus - 31/10/2019 Cette semaine, Véro et Tristan les employés du service d'aide médicale non urgente ne sont pas contents ! Pour cause, les deux collègues complices en ont marre de travailler la nuit et les week-ends, ils souhaitent désormais que le service de nuit se fasse...le jour !