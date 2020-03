Un ouragan de fraudes à l'assurance s'abat sur le plateau du Grand Cactus !

Ciara Rnakeuse, courtière en assurance, remboursera-t-elle les victimes des tempêtes ? - Le Grand... Chaque weekend, une tempête secoue notre pays. Ciara, Dennis ou Ellen ont soulevé les toitures et déraciné les arbres, aux quatre coins de la Belgique. De nombreuses personnes ont été sinistrées suite à ces vents violents. Que peut-on attendre des assurances dans ce genre de cas? Une courtière "Ciara Rnakeuze" est venue répondre aux questions que la population belge se pose. D'entrée de jeu, la professionnelle du secteur a été très claire : "Notre travail, c’est d’assurer, pas de rembourser". Elle a ensuite analysé, en direct, plusieurs dossiers compliqués et a octroyé (ou non) une intervention de l'assurance. Un conseil : lisez attentivement les petites lignes écrites en bas de votre contrat … L'inverse pourrait vous jouer des tours!