Stéphane Bern et Monica Bellucci seront les invités du Grand Cactus de ce 30 janvier

Au menu de cette nouvelle émission : le Meghxit, expliqué par Stéphane Bern, la fermeture de plusieurs maternités en Wallonie, et la cérémonie des Magritte du cinéma aves Monica Bellucci.

C’est un sujet qui fait grand bruit au niveau international : Le Prince Harry d’Angleterre et son épouse Meghan Markle se retirent de la vie royale et partent vivre au Canada. Qu’en pense Stéphane Bern ? L’expert des familles royales donnera son point de vue et expliquera les conséquences de ce Meghxit sur le plateau du Grand Cactus.

La ministre de la santé, Maggie De Block, parle d’une fermeture éventuelle de plusieurs maternités en Wallonie. Nous récolterons le témoignage d’une sage-femme pour savoir comment cette proposition est accueillie sur le terrain.

La prochaine cérémonie des Magritte du cinéma se déroulera le 1er février prochain. Kody en assurera la présentation. L’actrice italienne, Monica Bellucci, recevra le prix d’honneur et viendra, pour l’occasion, évoquer sa carrière aux côtés de Jérôme de Warzée et de ses chroniqueurs.

James Deano sera également présent pour des duplex d’anthologie : en compagnie de Maggie De Block et avec le casting de jeunes talents de The Voice Kids !

Sans oublier le Micro-terroir de Freddy Tougaux, un nouveau numéro de "Jardins et Loisirs" et l’équipe du 1733 !

Rendez-vous donc le jeudi 30 janvier à 20h30 sur La Deux !