Slimane et Vitaa en EXCLU dans le Grand Cactus

Vitaa et Slimane sur le plateau du Grand Cactus - Le Grand Cactus - 17/01/2020 Dix jours après le lancement de la première émission de The Voice Kids sur la Une, Slimane et Vitaa sont venus parler de cette nouvelle expérience, très enrichissante, sur le plateau du Grand Cactus. Au-delà de leur job de coachs, les deux chanteurs sont aujourd'hui sur le devant de la scène avec leur album en duo "VersuS", qui fait un carton ! Slimane et Vitaa sont aussi revenus sur leurs débuts dans la musique avec notamment le premier casting de Slimane pour X-Facteur, ou encore le casting de Vitaa pour interpréter les génériques d'émissions télé cultes comme "Des chiffres et des lettres", "Fort Boyard", ou encore "Questions pour un champion". Pour terminer, le duo a livré, en exclu sur le plateau, la nouvelle version de leur titre "Ca va, ça vient".