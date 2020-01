REVOIR La Spéciale Fêtes du Grand Cactus!

Le Grand Cactus - Spéciale fêtes (17/18) - 03/01/2020 Pour les Fêtes de fin d'année, l'équipe du Grand Cactus vous donne rendez-vous pour un numéro très surprenant, et qui bouscule les codes ! Ce sont des présentateurs et chroniqueurs un peu reliftés et caricaturés par les comédiens de la bande qui seront autour de la table pour jeter un coup d'œil piquant dans le rétroviseur de l'année 2019 ! Actualité internationale, belge, people et sportive, rien n'est épargné, tout est même égratigné ! Au programme, retour sur les personnages marquants de cette saison 5 : Manneken Pis, Pascal Obispo, Madame Rigide, Amélie Nothomb ou encore le faux mais tellement drôle Thierry Luthers ! Mais aussi le meilleur des duplex de James Deano, et notamment les auditions de The Voice Kids version Grand Cactus ! Sans oublier le Micro-terroir de Freddy Tougaux le plus plébiscité par le public, le meilleur " Jardins et Loisirs " de la saison, et un bestof des Poufs !