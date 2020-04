Quand les people s'infiltrent dans le Micro-Confinement de Freddy Tougaux! - Le Grand Cactus -... Bruno Solo, Kevin Borlée, les Frères Taloche, Cécile Djunga, Fred Waseige, ou encore Dave! En pleine période de confinement, ces people ont eu, eux aussi, envie d'apparaitre dans le micro-terroir de notre reporter! Il faut dire que c'est "The Place to be seen" ;-) Découvrez comment ces personnalités vivent leur confinement… Chez eux aussi, ça commence à monter tout doucement à la tête.