PQ24 : la nouvelle chaîne d'info en continu - L'actu brulante - Le Grand Cactus (11/16) -... Grande nouveauté médiatique et journalistique pour la rentrée, une nouvelle chaîne d’information belge en continu a vu le jour…Le Grand Cactus a donc voulu donner un coup de pouce aux créateurs et collaborateurs de cette nouvelle chaîne d’information, car la création doit être encouragée… Infos météo avec Tatiana Xavie-Ladouce-Djunga, l'actualité brulante, et même des débats politiques, avec la consultante Laurette Onkelinx, découvrez, en direct, comme ça sera le cas régulièrement désormais sur PQ 24, la nouvelle chaîne d'info en continu … ou plutôt en contigu…