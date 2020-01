"Potirons & Loisirs", la parodie du Grand Cactus - Le Grand Cactus - 16/01/2020 Jardiner par tous les temps ? C'est possible avec Luc Noël, le jardinier le plus célèbre de Belgique. En plein cœur de l'hiver, l'animateur de Jardins & Loisirs vous souhaite une merveilleuse année accompagné de son ami le potiron. Francis, était également présent pour vous souhaitez ses meilleurs vœux pour 2020. La brocante de Temploux étant dans six mois, Francis a déjà sélectionné les vieux objets qu'il vendra lors de la plus grande Brocante de Belgique ! Découvrez cette parodie signée Martin Charlier.