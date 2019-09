Pêche et Loisirs, votre parodie préférée revient cette saison! - Le Grand Cactus - 13/09/2019 Votre parodie préférée revient dans la 5ème saison du Grand Cactus. Luc a planté un pommier, mais pas de chance, il a poussé "tout pêche" Luc et Francis se sont alors lancés un défi pour cette rentrée : confectionner le bricolage le plus beau possible. Qui l'emporte? le montage floral de Francis ou le gros pot de fleurs fait maison de Luc ?