On échange les rôles dans Le Grand Cactus!

Pour la spéciale Fêtes du Grand Cactus , les chroniqueurs et présentateurs autour de la table étaient légèrement différents … Revivez leurs présentations très caricaturées!

Ce jeudi, Le Grand Cactus vous a proposé une émission Spéciale Fêtes! Pour l'occasion, les comédiens avaient préparé une petite surprise au reste de l'équipe.

Kody, James Deano, Sarah Grosjean, Fabian Le Castel, Martin Charlier se sont invités autour de la table pour prendre la places des chroniqueurs et présentateurs.

Ils ont alors offert une version très drôle et caricaturée d'Adrien, Jérôme, Livia, Thierry et David, pour le plus grand plaisir du public.

Comble du comble, c'est également un James Deano un peu particulier que vous avez retrouvé en duplex, et qui a pris un malin plaisir à insulter son homologue… :-)

Revivez une Jeanmotte Touch très euphorique, un pseudo Livia# rempli "d'extetera", une Minute de Monsieur Luthers assez soporifique, une Cactus très bref, un faux duplex archi faux, et les présentations approximatives d'un Adrien approximatif lui aussi.