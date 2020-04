Nelson Monfort et Philippe Candeloro, Lukiki Publifino, ou encore Fabrice Luchini ... Ils reviennent pendant le confinement!

C'est officiel, le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai (au moins). De longues semaines qui s'annoncent difficiles moralement pour tout le monde, mais que l'équipe du Grand Cactus va tenter d'adoucir avec une nouvelle émission spéciale!

Ce troisième volet marquera le retour de vos personnages préférés, comme Nelson Monfort et Philippe Candeloro, Lukiki Publifino, ou encore Fabrice Luchini!

Mais aussi des duplex qui sentent bon le soleil, en "direct" depuis le Carnaval de Rio, avec une danseuse très "spéciale", ou en compagnie des Gipsy Kings! Et puisque l'Euro de football est reporté, vous revivrez l'hymne officiel des Diables Rouges, proposé par nos apprentis chanteurs, à l'occasion de la Coupe du Monde de 2018!

Qui dit émission spéciale, dit également séquences et sketchs inédits! Freddy Tougaux recevra la visite d'invités surprises dans son Micro-Confinement, Luc Noël planchera sur un nouveau tuto bricolage, et vous retrouverez la désormais célèbre parodie d'Antonio Spoto, et la comptine bimensuelle de la Reine Mathilde.

Depuis leur maison, leur appartement, leur duplex, leur villa, leur manoir voire leur château, les comédiens, qui bouillonnent de créativité, vous réserveront aussi quelques surprises, grâce à la magie de la technologie…

Le Grand Cactus, la Spéciale Confinement N°3, c'est ce jeudi 23 avril, à 20h30 sur la Deux!