Nabilla, le Manneken Pis et Johnny Hallyday dans Le Grand Cactus

Ce jeudi 31 octobre, Le Grand Cactus reçoit Nabilla, le Manneken Pis et Johnny Hallyday pour une émission spéciale Toussaint !

A l’occasion de ses 400 ans, le Manneken Pis sera sur le plateau de Jérôme de Warzée et Adrien Devyver afin de revenir sur son histoire, ses rencontres avec les touristes et ses tenues les plus loufoques !

Cette émission ayant lieu le soir d’Halloween, certains reviendront d’entre les morts… comme Johnny Hallyday qui viendra nous donner des nouvelles de l’au-delà !

Nabilla en a-t-elle vraiment fini avec les strass et paillettes ? La star de télé-réalité et reine des réseaux-sociaux a accouché ce 11 octobre d’un petit garçon prénommé Milann. Sur le plateau du Grand Cactus, la starlette viendra faire part de sa nouvelle vie de jeune maman…

Notre reporter, James Deano, vous présentera le nouveau Monopoly 100% belge et sera, évidemment, en compagnie d’une figure emblématique des films d’horreurs !

Toussaint oblige, on retrouvera également les Poufs…à l’église ! Clitorine et Jessica assisteront aux funérailles d’un "plus ou moins " proche.

Rendez-vous ce jeudi 31 octobre dès 20h35 sur La Deux !