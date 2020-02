Miss Belgique, la nouvelle recrue du 1733 !

1733 : épisode 7 - Le Grand Cactus - 13/02/2020 Violette, Fanfreluche et Tristan ont accueilli une petite nouvelle dans l'équipe : Miss Belgique 2020 ! Céline Van Ouytsel, récemment élue plus belle femme du Royaume a fait une apparition surprise. La jeune femme est venue effectuer une mission au sein du service d'aide médicale non-urgente. L'équipe l'a accueillie à bras ouverts et a voulu lui apprendre les bases du métier. Comment s'est déroulée l'expérience de la miss ?