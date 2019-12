Martine fête ses 65 ans en compagnie de l'équipe du Grand Cactus

Martine fête ses 65 ans dans Le Grand Cactus ! - Le Grand Cactus - 06/12/2019 La très célèbre Martine, grande héroïne de bandes dessinées, souffle ses 65 bougies ! Pour partager son gâteau, elle a choisi le plateau du Grand Cactus. Pour toutes ses nombreuses lectrices et nombreux lecteurs, elle a toujours dix ans. Malgré ça, Martine a déjà vécu énormément d'aventures et a accompli énormément de choses ! Elle est l'innocence et la naïveté de l'enfance incarnée. L'héroïne a souhaité revenir sur ses meilleurs albums, les souvenirs qui l'ont marquée ainsi que les rencontres qui ont changé le cours de sa vie. Quelle évolution a le monde moderne sur l'édition de ses derniers album ? Visionnez son interview pleine de douceur dans le Grand Cactus!