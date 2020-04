Madame Rigide vous conseille fortement de respecter le confinement!

"Ecoutez-moi bien, les chenapans, j’ai encore entendu dire que certains d’entre vous participaient à des soirées mousse-mousse, des flashdance party, des givemedenight apéros, je vous préviens que si j’en vois deux d’entre vous qui sont plus de trois, le frotteur c’est pas dans votre horrible petite tête toute pustuleuse de boutons d’acnés que je vais leur envoyer, mais dans une partie de l’ananatomie que vous serez contents de rester debout pour regarder vos émissions débiles ! (…)

Et surtout, vous aidez vos parents ! Parce que moi, je vous ai six heures semaines, j’ai déjà l’impression de vieillir quinze fois plus vite, alors, eux, à temps plein, je n’imagine même pas !"