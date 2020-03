Les stars de la chanson belge s’associent en faveur des victimes des tempêtes

Le Band Aid belge en faveur des victimes des tempêtes - Le Grand Cactus - 06/03/2020 Angèle, Roméo Elvis, Kid Noize, Adamo, Loïc Nottet, Arno et Annie Cordy ont décidé de créer un Band Aid à la manière des enfoirés ou de USA For Africa. Leur but est de venir en aide aux victimes des tempêtes. Les sept artistes belges ont proposé un nouvel hymne caritatif. Ce dernier n’a pas été très convaincu et leur a demandé d’en trouver une plus positive… Après de nombreuses propositions, ils ont réussi à trouver une nouvelle chanson à caractère humanitaire !