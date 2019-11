Après avoir suivi les Poufs dans leurs aventures au camping ou à la brocante, nous les retrouvons à l'église.

On a pris l’habitude de les suivre un peu partout dans leur quotidien: après leurs vacances au camping et leur début en radio, Clitorine et Jessica vivent parfois des moments plus difficiles... Il y a quelques jours, on a suivi les deux amies à l'église pour les funérailles d'un proche...

Les caméras du Grand Cactus ont été acceptées à l'intérieur de l'église.