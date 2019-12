Les Poufs se confessent ! - Le Grand Cactus - 05/12/2019 En cette période de Saint-Nicolas, on a souvent tendance à dire qu’on a été très sage ! Les Poufs sont beaucoup plus sincères et ont d'ailleurs décidé de confier tous leurs péchés à l'église. Quelles sont les pires bêtises de Jessica cette année ? Découvrez nos indiscrétions dans ces nouvelles aventures des Poufs !