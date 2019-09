Les moments "off" du Grand Cactus ! - Le Grand Cactus sous le soleil - 29/08/2019 A l'occasion de sa version d'été, en mode "sous le soleil", le Grand Cactus vous offre des images inédites, jamais diffusées en télé! Découvrez les fou-rires des comédiens lors des tournages, les scènes coupées au montage (et on comprend pourquoi!), les petits bugs techniques (ou linguistiques) en plateau, bref, des images hilarantes qui vous feront voir votre équipe préférée d'un autre oeil! Les Poufs qui ont du mal à garder leur sérieux face à un bruit suspect, une colombe un peu trop envahissante ou encore une impro ratée de la "Reine des Neiges", même malgré eux, les comédiens semblent faire tout pour vous faire rire!