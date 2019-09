Les micro-terroirs made in Djerba, façon Freddy Tougaux! - Le Grand Cactus sous le soleil -... Dans ce troisième épisode du "Grand Cactus sous le soleil", Freddy Tougaux et son acolyte Michel sont allés à la rencontre des Tunisiens et des touristes dans les souks de Djerba! Le reporter a évalué le taux de popularité de ses collègues auprès des passants, et le résultats est surprenant! On peut même dire que les comédiens ont leur fanclub au delà de l'Europe! Freddy en a profité pour faire quelques achats, tout à fait INDISPENSABLES!