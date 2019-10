Les Cactus de Jérôme, jeudi 26 septembre !

Le Cactus de Jérôme de Warzée : Ici la voix - Le Grand Cactus - 27/09/2019 Découvrez les analyses piquantes de Jérôme de Warzée ! Cette année, The Voice France propose un tout nouveau banc de coachs ! Deux d’entre eux, Lara Fabian et Pascal Obispo étaient les invités du Grand Cactus, pour parler de leur nouveau rôle au sein du télé-crochet français. Jérôme analyse le phénomène The Voice dans son troisième Cactus.